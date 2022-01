Covid: 4 decessi e 2.018 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 29 GEN - Si registrano ancora quattro decessi per Covid-19 in Alto Adige. Si tratta di due persone in età compresa tra i 70 e i 79 anni e due tra gli 80 e gli 89 anni. Il totale delle persone decedute dall'inizio della pandemia sale così a 1.353. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Azienda sanitaria.

Il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore è pari a 2.018, di cui 141 individuati mediante tamponi pcr (su 799 test effettuati) e 1.877 mediante i test antigenici (su 13.523 test effettuati). Le persone in isolamento domiciliare in Alto Adige sono 33.380. Si registrano 3.005 nuove guarigioni.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 104, mentre undici sono in terapia intensiva.

Nelle strutture private convenzionate (postacuti) sono ricoverate 77 persone (il dato è però aggiornato al 24 gennaio scorso), mentre in 61 si trovano in isolamento nelle strutture di Colle Isarco. (ANSA).