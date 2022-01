Circonvallazione Trento: manifestazione No Tav a San Donà

(ANSA) - TRENTO, 29 GEN - Una cinquantina di persone hanno manifestato contro la circonvallazione ferroviaria di Trento nel quartiere di San Donà, dove sono in corso da alcuni giorni dei sondaggi geologici all'interno di un cantiere allestito presso l'area cani e sorvegliato giorno e notte dalle forze dell'ordine. I manifestanti, appartenenti ai gruppi No Tav-Kein Bbt, hanno inscenato balli a ritmo di tamburi e campanacci nella piazza del sobborgo, per protestare contro la realizzazione del passante ferroviario dell'alta capacità.

Davanti al cantiere sono schierati alcuni agenti di polizia e della Guardia di finanza in assetto antisommossa. (ANSA).