Boscaiolo di 63 anni morto a Castello Tesino, in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 29 GEN - Un uomo di 63 anni è deceduto a Castello Tesino, in Valsugana, a causa di un incidente in un'area boschiva e impervia, nella frazione di Coronini. A quanto si apprende, l'uomo era da solo nel bosco per tagliare della legna, in una zona impervia nei pressi della propria abitazione. A trovarlo, in stato di incoscienza, è stato il fratello, che ha allertato i soccorritori.

Immediato l'intervento degli operatori di Trentino emergenza, dei vigili del fuoco volontari di Castello Tesino e del soccorso alpino, che hanno richiesto l'appoggio di un'equipe medica trasportata sul posto in elicottero. Per l'uomo non c'è stato però nulla da fare.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Si ipotizza che l'uomo sia stato travolto da un tronco. (ANSA).