Ambientalisti Alto Adige, ridurre traffico su passi Dolomiti

(ANSA) - BOLZANO, 29 GEN - Le associazioni ambientaliste dell'Alto Adige hanno chiesto all'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider, azioni concrete per ridurre il traffico sulle strade dei passi delle Dolomiti già dalla prossima estate. La richiesta - informa una nota - è avvenuta nel corso di un incontro con l'esponente dell'esecutivo provinciale. Erano presenti i rappresentanti delle associazioni ambientaliste Avs, Cai, Lia da Mont, Federazione protezionisti sudtirolesi, Heimatpflegeverband, Mountain wilderness, Wwf, Lia per natura y usanzes, Italia Nostra e Nosc Cunfin.

Le associazioni hanno chiesto una riduzione del traffico sui passi dolomitici, il potenziamento del trasporto pubblico e controlli severi sui transiti.

A quanto riferito, l'assessore ha presentato una proposta per trasformare le Dolomiti in una zona a emissioni ridotte, assumendosi l'impegno di intensificare i controlli sulla velocità e sul rumore sulle strade dei passi, con una specifica campagna di sensibilizzazione in Italia e all'estero. (ANSA).