Sondaggio Swz, Kompatscher si conferma il più apprezzato

(ANSA) - BOLZANO, 28 GEN - Il governatore altoatesino Arno Kompatscher si conferma il politico provinciale più conosciuto e apprezzato in Alto Adige, secondo un sondaggio della Südtiroler Wirtschaftszeitung. Gli intervistati dovevano attribuire ai singoli assessori e consiglieri un voto da 5 molto apprezzato a -5 per niente apprezzato.

Con un valore di 1,9 Kompatscher doppia quasi l'assessore Svp Daniel Alfreider (1,0). Seguono la verde Brigitte Foppa (0,8) e gli assessori Svp Waltraud Deeg e Arnold Schuler (entrambi 0,7) e Philipp Achammer (0,6). Sandro Repetto (Pd) e Giuliano Vettorato (Lega) guidano la classifica dei politici provinciali di lingua italiana (entrambi 0,5). Il sondaggio non premia Sven Knoll (Stf, -0,6), Peter Faistnauer (Pfs, -0,7), Alessandro Urzì (Fdi, -0,8) e Josef Unterholzner (Enzian, -1,0). Alfreider e Foppa sono gli unici politici a non registrare un calo rispetto al sondaggio Swz della scorsa estate. Tra il 5 novembre 2021 e il 5 gennaio 2022 l'istituto Apollis ha effettuato 1.003 interviste. (ANSA).