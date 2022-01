Processo pesticidi, si ritira l'ultimo dei 1.376 querelanti

(ANSA) - BOLZANO, 28 GEN - E' stata ritirata anche l'ultima delle 1.376 querele contro Karl Bär, il parlamentare tedesco verde imputato a Bolzano in un processo sui pesticidi. Nel 2017 l'assessore all'agricoltura Arnold Schuler e un grande numero di agricoltori altoatesini avevano querelato per diffamazione Bär, che all'epoca era un esponente dell'Umweltinstitut di Monaco, per alcune affermazioni e iniziative contro l'utilizzo dei pesticidi nei meleti. Nel frattempo si erano però ritirati Schuler e tutti gli altri contadini e oggi anche l'ultimo di loro finora irremovibile. Quindi si estingue il reato di diffamazione ma va avanti quello di contraffazione del marchio Alto Adige, usato all'epoca per una delle iniziative ambientaliste. A questo punto il processo potrebbe andare a sentenza con la prossima udienza fissata per il 6 maggio.

(ANSA).