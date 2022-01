Enrico Rava 'Musicista dell'anno' per Musica Jazz

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Enrico Rava ha conquistato il Top Jazz nella categoria 'Musicista dell'anno'. Il riconoscimento gli è stato assegnato dalla rivista Musica Jazz sulla base del voto di una rosa di critici musicali che hanno anche indicato la violinista Anais Drago come 'Miglior nuovo talento italiano'' a pari merito con la batterista Francesca Remigi. Per Rava questa nuova 'medaglia' si aggiunge ai premi ottenuti nella sua lunga carriera e arriva dopo un anno pieno di concerti e la pubblicazione dell'album live 'Edizione Speciale' per Ecm. Il trombettista, 82 anni, ha affrontato recentemente un serio intervento chirurgico ed è tornato di nuovo sul palco a novembre e in studio per registrare un nuovo album con il pianista Fred Hersch. Il 3 gennaio scorso ha ottenuto un grande successo all'Auditorium Parco della Musica di Roma nel concerto con tre fuoriclasse italiani del jazz, il pianista Danilo Rea, il bassista Dario Deidda e il batterista Roberto Gatto. Il 24 febbraio è atteso al SanbàPolis di Trento, per la prima volta insieme a Christian Fennesz. (ANSA).