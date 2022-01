Covid: in Trentino un decesso e 1.586 nuovi casi

(ANSA) - TRENTO, 28 GEN - Un decesso in ospedale (una donna ultraottantenne, non vaccinata, che soffriva di altre patologie) e 1.586 nuovi casi di contagio. Questo il bilancio giornaliero della pandemia illustrato dall'assessora provinciale alla sanità della Provincia di Trento, Stefania Segnana, che ha ricordato come due anni fa, il 28 gennaio 2020, si riuniva per la prima volta la task force provinciale.

Attualmente negli ospedali trentini sono ricoverati 163 pazienti, di cui 25 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 11 nuovi ricoveri e 23 dimissioni.

Sono 92 i casi positivi al molecolare (su 549 test effettuati) e 1.494 all'antigenico (su 10.816 test effettuati).

I molecolari poi confermano 19 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I casi attivi sono complessivamente 23.608, con una variazione di 1.453 in meno.

Giancarlo Ruscitti, direttore del diapartimento salute dall'azienda sanitaria, ha detto che la curva dei contagi sta scendendo, anche se l'indice Rt rimane sopra 1 (in Italia è a 0,97). "In Trentino - ha aggiunto - siamo arrivati anche 2,6".

(ANSA).