Gimbe: posti letto oltre soglia in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 27 GEN - In entrambe le province autonome restano sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (21,6% a Bolzano e 28,4% a Trento) e in terapia intensiva (17% e 25,6%) occupati da pazienti Covid. Lo comunica la Fondazione Gimbe nelle sua analisi settimanale. Nella settimana dal 19 al 25 gennaio, in Alto Adige, si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (4.979) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (5,7%) rispetto alla settimana precedente. Sempre nello stesso periodo, in Trentino, si certifica invece un miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (4.683) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (1,9%) rispetto alla settimana precedente.

In Alto Adige la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 73,5% (media Italia 80,1%) a cui aggiungere un ulteriore 4,7% (media Italia 4,1%) solo con prima dose ed il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 78,2% (media Italia 78,8%). In Trentino la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 79,3% (media Italia 80,1%) a cui aggiungere un ulteriore 5,4% (media Italia 4,1%) solo con prima dose ed il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 76,2% (media Italia 78,8%). (ANSA).