Energia: Lega, è stangata per gli impianti di risalita

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Dal 2018 a oggi, un impianto di risalita nella skiarea nei pressi di Madonna di Campiglio in Trentino Alto Adige è passato da un costo energetico tra i 250 e i 260mila euro del 2018-2019 ai 400mila del 2021. Una stangata - informa la Lega - che rischia di essere un colpo mortale per il settore, già duramente penalizzato dal calo del turismo per la crisi Covid.

"Siamo impegnati con senso di responsabilità per individuare il Capo dello Stato, ma continuiamo a dare voce a famiglie, artigiani e imprese: servono almeno 30 miliardi per fronteggiare i rincari". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (ANSA).