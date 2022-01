Covid: due decessi in Trentino, 1.913 nuovi casi positivi

(ANSA) - TRENTO, 27 GEN - Altri due decessi per Covid in Trentino: lo registra il bollettino dell'Azienda provinciale dei servizi sanitari, che dà conto anche di 1.913 nuovi casi positivi su 12.064 tamponi. I decessi sono avvenuti entrambi in ospedale, si tratta di un uomo non vaccinato e di una donna vaccinata di oltre 80 anni, affetti da altre patologie.

Tra i nuovi casi, 84 risultano positivi al molecolare (su 718 test effettuati) e 1.829 all'antigenico (su 11.346 test effettuati). I molecolari poi confermano 90 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Sul fronte ospedali i pazienti attualmente ricoverati sono 176, di cui 25 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 23 nuovi ricoveri e 16 dimissioni. I vaccini somministrati sono arrivati a quota 1.114.211, di cui 407.553 seconde dosi e 260.861 terze dosi. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 511. (ANSA).