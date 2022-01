Covid: a Lavis vaccini per bambini dai 5 agli 11 anni

(ANSA) - TRENTO, 27 GEN - L'hub vaccinale gestito dalla Protezione Civile di Lavis ha aperto le porte ai bambini e alle bambine dai 5 agli 11 anni. Grazie al finanziamento di Coop Trentino, i piccoli hanno trovato operatori professionali, per rispondere all'esigenza di "umanizzare" la vaccinazione e renderla a misura di bambino, precisa una nota. Sono stati allestiti una sala lettura ed uno spazio dei giochi, ma anche alcuni elementi di gratificazione riservati ai bambini - si legge in una nota della Federazione - con l'obiettivo di renderli consapevoli dell'importanza della loro azione per la loro famiglia e per la comunità.

Presenti quattro persone e una figura di coordinamento della cooperativa La Coccinella a supporto del personale medico, paramedico e degli altri volontari nell'organizzazione dell'hub, con una attenzione ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie.

La cooperazione è presente già nell'accoglienza, per la distribuzione dei moduli da compilare, nel primo orientamento e nell'attesa dei 15 minuti.

Coop Trentino ha inoltre distribuito anche un buono dal valore di 10 euro, da spendere al Superstore di Trento sud (con una spesa di almeno 50 euro), sempre - si legge ancora nella nota - nell'ottica di premiare il gesto di responsabilità collettiva portato avanti dai bambini e dalle loro famiglie.

