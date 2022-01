Messner, montagne danno molto ma la società restituisce poco

(ANSA) - BOLZANO, 26 GEN - "Il futuro delle Alpi è una sfida importante. Molti contadini e pastori avevano abbandonato le montagne per lavorare nelle industrie delle grandi città, ora i loro nipoti e pronipoti dovrebbero tornare lassù, ma tanti paesi ormai sono decaduti e abbandonati". Lo ha detto Reinhold Messner. "Il paesaggio - ha aggiunto - è un immenso patrimonio che va tutelato. Per questo dico 'niente pale eoliche sulle Alpi'. Produciamo già abbastanza energia idroelettrica".

Messner, conversando con i cronisti ai margini della conferenza stampa in occasione del passaggio della presidenza Eusalp a Bolzano e Trento, è anche intervenuto sulla questione lupo. "Anche la pecora ha il diritto di vivere e dobbiamo perciò trovare il giusto equilibrio", ha detto. "Questa discussione però non può essere fatta con le grandi città, perché gli animalisti a Milano, Torino e Monaco ovviamente sono molti di più dei contadini di montagna che perderebbero se la questione fosse messa ai voti". "Le montagne danno molto alle città e alla società in Europa, ma loro restituiscono poco", ha concluso.

