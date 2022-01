Covid: un morto e 2.575 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 GEN - Ancora un decesso in Alto Adige a causa del Covid: si tratta, secondo quanto riferisce l'Azienda sanitaria provinciale, di un uomo della classe di età fra gli 80 e gli 89 anni. Il totale delle vittime della pandemia, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, è ora di 1.344. Resta sempre elevato il numero dei nuovi casi positivi che sono 2.575: di questi 431 sono stati rilevati sulla base di 1.739 tamponi pcr e 2.144 sulla base di 13.041 test antigenici.

Dopo l'aumento di ieri, si registra un calo deciso del numero dei pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: sono 106, dodici in meno rispetto ad ieri. Sono, invece, 15 (uno in più) i pazienti in terapia intensiva. Altri 62 pazienti (1 in meno) sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco e 77 (ma il dato è aggiornato solo al 24 gennaio) sono ricoverati nelle strutture private convenzionate.

Diminuiscono anche le persone in quarantena o in isolamento domiciliare che sono 33.620 (3.020 in meno), mentre quelle dichiarate guarite sono 3.770 per un totale di 125.495. (ANSA).