Covid: 2.138 positivi in Trentino, 504 classi in quarantena

(ANSA) - TRENTO, 26 GEN - Due decessi per Covid in Trentino avvenuti in ospedale, lo riporta il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari: si tratta di un uomo di oltre 90 anni e di una donna di oltre 85 anni. Entrambi erano vaccinati ed affetti da altre patologie. I casi positivi odierni sono 2.138: 137 emergono dai molecolari (su 792 test effettuati) e 2.001 dagli antigenici (su 10.883 test effettuati). I molecolari poi confermano 75 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati sono 171, di cui 24 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 23 nuovi ricoveri e 20 dimissioni. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 504. Sono infine 1.110.682 i vaccini finora somministrati, tra cui 407.004 seconde dosi e 258.193 terze dosi. (ANSA).