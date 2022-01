Vernice rossa e scritta 'a Lorenzo' in Dipartimento istruzione

(ANSA) - TRENTO, 25 GEN - L'ingresso della sede del Dipartimento istruzione e cultura della provincia autonoma di Trento è stata imbrattata nella notte con della vernice rossa.

Sul retro dell'edificio è invece comparsa la scritta "A Lorenzo morto di Pcto", in ricordo di Lorenzo Parelli, lo studente di 18 anni morto l'ultimo giorno di tirocinio in una fabbrica in provincia di Udine. Il fatto è avvenuto nella notte. Sono in corso i rilievi da parte della Digos.

"Si è trattato di un atto vandalico da parte di persone che, molto probabilmente, sono riuscite a evitare il sistema di videosorveglianza passando sul retro dell'edificio", ha spiegato all'ANSA il dirigente generale del dipartimento, Roberto Ceccato.

“L'attacco al Palazzo dell'istruzione è un attacco a tutta la scuola, scuola che in tutte le sue componenti sta affrontando la pandemia con grande forza, passione e volontà di proseguire un servizio fondamentale per le famiglie e gli alunni. Il gesto perpetrato è davvero inqualificabile contro un luogo in cui danno il loro impegno lavoratrici e lavoratori che non meritano di subire atti di questo tipo", ha detto l’assessore all'istruzione della Provincia di Trento, Mirko Bisesti. (ANSA).