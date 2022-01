Covid: 2 morti e 1.225 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 24 GEN - Si allunga la lista delle vittime del Covid-19 in Alto Adige: altre due persone (una 80enne ed un 60enne, secondo quanto rende noto l'Azienda sanitaria provinciale) sono morte per le conseguenze dell'infezione. Il totale dei decessi, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, è ora di 1.342. I nuovi casi positivi accertati nelle ultime 24 ore, sono 1.225.

Di questi, 59 sono stati rilevati sulla base di 490 tamponi pcr (161 dei quali nuovi test) e 1.166 sulla base di 7.134 test antigenici.

Diminuiscono i pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva: sono 18, due in meno rispetto ad ieri. Aumentano, invece, i pazienti nei normali reparti ospedalieri (sono 108, due in più) e quelli in isolamento nella struttura di Colle Isarco (sono 72, quattro in più). I pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti) sono 63, ma il dato è aggiornato solo al 17 gennaio scorso.

In calo anche le persone in quarantena o in isolamento domiciliare che sono 32.555 (553 in meno). Quelle dichiarate guarite sono 1.792 per un totale di 120.697. (ANSA).