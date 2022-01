Circonvallazione Trento: presentate le proposte del Comune

(ANSA) - TRENTO, 24 GEN - L'amministrazione comunale di Trento ha elaborato otto proposte per superare le criticità emerse durante il dibattito pubblico sul progetto della circonvallazione ferroviaria. Le proposte, già condivise e discusse con Rete ferroviaria italiana (Rfi), saranno portate nella conferenza dei servizi che dovrà esaminare il progetto di fattibilità tecnico economica.

"Le proposte - ha spiegato il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, in conferenza stampa - non sono estemporanee ma il frutto di una riflessione tra uffici tecnici, amministrazione, consiglio comunale e cittadini".

Nello specifico, il Comune chiede di predisporre dei "cameroni" nella parte nord della galleria Trento, o di un bivio sotterraneo all'altezza di San Donà, per permettere il proseguimento del tunnel ferroviario in direzione nord verso Salorno; valutare la possibilità di coprire il tratto di linea a nord del viadotto Canova, per circa 400 metri, realizzando una collinetta verde per il tempo libero e per la mobilità leggera; derubricare l'occupazione temporanea dei terreni agricoli di Mattarello a sud per concentrare le aree a servizio del cantiere nell'area della proprietà Acquaviva; realizzare un sovrappasso alla linea storica in località Grezzi per dare accesso alle campagne tra la ferrovia e la tangenziale; riposizionare il tracciato provvisorio della Ferrovia Trento-Malè tra la linea storica e la stazione provvisoria; rimodellare l'area dell'ex Scalo Filzi in modo da garantire lo sviluppo dei collegamenti ciclopedonali nord-sud ed est-ovest; prolungare la galleria artificiale della nuova linea merci per circa 150 metri, all'altezza del Magnete, per realizzare una fermata ferroviaria.

Inoltre, la giunta Comunale, in collaborazione con la Provincia e Rfi, intende costituire in tempi rapidi l'osservatorio per l'ambiente e la sicurezza. (ANSA).