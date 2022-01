Mostre: al Mart di Trento il Focus su Arturo Nathan

(ANSA) - TRENTO, 22 GEN - Nella Sala conferenze del Mart è stata inaugurata la mostra su Arturo Nathan, che fa parte del programma espositivo del 2022 del Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, anch'esso presentato quest'oggi. "Il Mart presenta un programma di indiscussa qualità e varietà che conferma la reputazione del Trentino, dei suoi musei e delle sue istituzioni. E lo fa in un tempo difficile in cui la fruizione culturale diventa un bene ancora più prezioso e necessario", il commento dell'assessore alla cultura della Provincia autonoma Mirko Bisesti. Nel programma, in allegato al comunicato stampa, sono previste 20 mostre tra Rovereto e Trento.

Quella inaugurata oggi riguarda Arturo Nathan, con 23 opere che ripercorrono una carriera artistica conclusa prematuramente, nella quale elementi metafisici convivono con le atmosfere sospese del Realismo magico. A Rovereto, fino al 1° maggio.

"Nell'ufficio del presidente che ho qui al Mart c'è un solo dipinto ed è un'opera di Arturo Nathan, pittore triestino a cui sono particolarmente legato. In occasione del 27 ne presentiamo il valore di pensiero, la forza e la potenza. Una mostra intensa e straordinaria per ricordare la terribile Shoah", ha sottolineato il presidente del Mart Vittorio Sgarbi. (ANSA).