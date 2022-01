Volpe sbranata da un lupo a San Genesio

(ANSA) - BOLZANO, 21 GEN - I resti di una volpe, sbranata con ogni probabilità da un lupo, sono stati trovati nei boschi di San Genesio. Il ritrovamento, scrive Alto Adige Innovazione, è avvenuto giovedì pomeriggio lungo il sentiero 33A. "Il fatto che lo sbranamento sia opera di un lupo è del tutto probabile, in quanto è del tutto improbabile che sia stato un altro animale come un orso o un cane", dice il direttore dell'ufficio caccia e pesca Luigi Spagnolli al portale online. Si tratta del primo caso documentato in Alto Adige di predazione di una volpe da parte di un lupo.

"I monti che separano la val Sarentino dalla val d'Adige, dalla val Passiria e dalla val d'Isarco sono stati in questi ultimi anni più volte frequentati da lupi, anche se va detto che gli avvistamenti e le predazioni constatate non hanno avuto una continuità, per cui non si può sapere se si tratta di lupi stanziali o di lupi che vanno e vengono", riferisce Spagnolli.

