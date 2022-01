Processo 'Perfido': istituzioni e sindacati parti civili

(ANSA) - TRENTO, 21 GEN - Comune di Lona Lases, Provincia autonoma di Trento, associazione Libera, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Altrotrentino, società editrice di "Questotrentino". Sono queste le parti civili ammesse al processo "Perfido", procedimento che ha visto oggi la prima udienza dibattimentale in Corte d'Assise a Trento. Sono 18 le persone imputate per associazione mafiosa al termine dell'indagine sull'infiltrazione della 'ndrangheta nel settore del porfido in val di Cembra. Tra le parti civili ci sono anche i tre operai di origine cinese vittime, secondo l'accusa, di riduzione in schiavitù.

Solo il comune di Lona-Lases e la Provincia di Trento hanno già formalizzato la richiesta di risarcimento, non inferiore ai 500.000 euro. (ANSA).