Covid: 2.375 nuovi contagi in Trentino, nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 21 GEN - Sono 2.375 i nuovi casi Covid in Trentino, individuati dai 13.391 tamponi (956 molecolari e 12.435 test rapidi) effettuati nelle ultime 24 ore. In ospedale vi sono 167 pazienti, di cui 23 in terapia intensiva. Non si registrano decessi. Lo ha riferito, in conferenza stampa, l'assessore alla sanità della Provincia di Trento, Stefania Segnana.

"Nei giorni scorsi abbiamo parlato di un'allerta per il possibile passaggio del Trentino in zona arancione, ma gli ultimi dati confermano una stabilizzazione dei ricoveri, quindi rimaniamo in zona gialla", ha aggiunto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

Ieri, vi sono stati 16 nuovi ricoveri e 14 dimissioni.

Non vi sono invece segnalazioni di nuovi casi di doppio contagio causato dalle varianti Delta e Omicron. "Delta sta diventando sempre più marginale dal punto di vista epidemiologico", ha precisato il direttore dell'azienda sanitaria, Antonio Ferro. (ANSA).