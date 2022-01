Tunnel Brennero: bando europeo da 855 milioni di euro

(ANSA) - TRENTO, 20 GEN - La Galleria di Base del Brennero Bbt SE ha pubblicato al livello europeo il bando di gara del lotto lavori Pfons-Brennero (H53), con un importo contrattuale stimato di 855 milioni di euro (netti). L'affidamento avverrà in base al principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Oltre al prezzo, nella valutazione confluiranno anche criteri qualitativi. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 16 maggio 2022 alle ore 12. Presumendo uno svolgimento regolare della procedura di gara, l'aggiudicazione dell'incarico è prevista entro il 2022. La durata prevista delle prestazioni da eseguire è di 69 mesi.

Il lotto di costruzione messo a gara - precisa la società - è situato tra i comuni di Pfons, a nord, e di Gries am Brenner, a sud. Con Pfons-Brennero (H53) e Hochstegen (H52) si è provveduto alla riprogettazione di due diversi lotti di costruzione della galleria. Entrambe le aree derivano dall'ex lotto di costruzione Pfons-Brennero (H51). Oltre al lotto di costruzione Gola del Sill-Pfons (H41), anche Pfons-Brennero (H53) si classifica come una tra le tratte più grandi nell'area di progetto austriaca.Il contratto messo a gara comprende lo scavo di entrambe le canne di galleria principali verso nord fino al confine con il lotto H41, nonché verso sud fino al confine di Stato al Brennero. Si effettuerà anche lo scavo del cunicolo esplorativo fino al confine di Stato. Complessivamente si deve procedere allo scavo di circa 25,2 km di gallerie principali, di cui all'incirca 15,2 km con scavo meccanizzato mediante Tbm e circa 10 km in tradizionale (con esplosivo). Si scaveranno inaggiunta 1,3 km di cunicolo esplorativo. Si procederà inoltre allo scavo di cunicoli trasversali per una lunghezza complessiva di circa 2,3 km. Avranno luogo anche diversi lavori riguardanti il rivestimento definitivo. (ANSA).