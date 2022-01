Lettere con proiettile in Alto Adige, l'autore è lo stesso

(ANSA) - BOLZANO, 20 GEN - C'è la stessa mano dietro le due lettere di minacce no vax recapitate ieri al governatore altoatesino Arno Kompatscher e al quotidiano Alto Adige. Il contenuto del testo scritto con il normografo è identico, come anche il proiettile che si trovava nella busta, apprende l'ANSA da fonti investigative. I proiettili di calibro 9 'corto' sono comunque diversi da quello mandato nei giorni scorsi al governatore trentino Maurizio Fugatti. In quel caso si è trattato infatti di munizione da guerra, un 'parabellum' calibro 9. La busta, la lettera e il proiettile saranno ora analizzati dalla scientifica. (ANSA).