Energia: Cna, intervento urgente contro caro bolletta

(ANSA) - BOLZANO, 20 GEN - "A Bolzano ci sono aziende che negli ultimi mesi hanno già visto aumentare la propria bolletta del 75% e il prossimo futuro non sarà migliore. L'impennata dei costi dell'energia non accenna a frenare e riguarda l'intero sistema produttivo, non solo le imprese energivore, ma soprattutto le micro e piccole imprese che sopportano la maggior parte degli oneri generali di sistema". È quanto sottolinea Cna Trentino Alto Adige. "Senza coinvolgere le piccole imprese le soluzioni sono destinate ad essere insufficienti e parziali", afferma il Presidente di Cna Trentino Alto Adige, Claudio Corrarati.

Le piccole imprese italiane e le imprese artigiane - prosegue - "subiscono infatti una distribuzione iniqua del sistema degli oneri generali, a cui contribuiscono per il 49% (circa 4,7 miliardi di euro) e con i quali finanziano anche, paradossalmente, le agevolazioni per le aziende energivore alle quali non accedono. Un problema che Cna denuncia da tempo, e che nell'attuale contingenza sta compromettendo quotidianamente l'operatività delle piccole imprese, con rilevanti rischi di sospensione dell'attività per le imprese più esposte. È quindi necessaria la riforma rapida e drastica della struttura della bolletta, che garantisca una distribuzione più equa degli oneri generali di sistema tra le diverse categorie di utenti e legata all'effettivo consumo". Se questo è l'auspicio a livello nazionale, a livello locale invece Cna Trentino Alto Adige torna a chiedere "misure concrete, in virtù della politica energetica autonoma portata avanti dalle due Province". (ANSA).