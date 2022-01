Covid: 4 morti e nuovo record di contagi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 18 GEN - Corrono i numeri del contagio da Covid-19 in Alto Adige. Per le conseguenze dell'infezione, altre quattro persone sono morte, mentre si registra un altro record di nuovi casi positivi che, nelle ultime 24 ore, sono 4.223 e di persone in quarantena o isolamento che sfiorano i 30 mila. Le quattro vittime della pandemia sono un ultrasettantenne, due ultraottantenni ed un ultranovantenne. Il totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, è ora di 1.335.

Dei 4.223 nuovi positivi (quasi 1.200 in più rispetto al precedente record dell'11 gennaio scorso), 281 sono stati rilevati sulla base di 1.394 tamponi pcr e 3.942 sulla base di 22.391 test antigenici. L'incidenza settimanale sale a 3.253 per 100 mila abitanti.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 29.701 (4.031 in più rispetto ad ieri), pari al 5,7% della popolazione altoatesina.

In crescita anche i ricoveri: i pazienti assistiti in terapia intensiva sono 18 (2 in più), quelli nei normali reparti ospedalieri 101 (6 in più). Nelle strutture private convenzionate sono ricoverati 63 pazienti, mentre sono 70 (2 in meno) in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone dichiarate guarite sono 793, per un totale di 107.649. (ANSA).