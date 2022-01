Covid: 2 decessi e 3.500 casi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 GEN - L'Alto Adige registra due nuovi decessi e 1.757 nuovi casi Covid (246 tramite 1.807 tamponi pcr e 1.511 tramite 7.846 test antigenici). Nei normali reparti ospedalieri si trovano 91 pazienti, 17 in terapia intensiva, mentre 70 persone si trovano in isolamento a Colle Isarco. Gli altoatesini in quarantena sono 25.488 e i guariti 1.226.

In Trentino oltre 10.000 tamponi hanno evidenziato nelle ultime 24 ore altri 1.767 casi positivi, ma la situazione negli ospedali appare stabile e non si registrano nuovi decessi.

Intanto salgono a 144 le classi in quarantena, mentre le vaccinazioni arrivano a quota 1.065.196, comprese 401.215 seconde dosi e 222.339 terze dosi. Ieri sono stati analizzati 865 tamponi molecolari che hanno individuato 58 casi positivi e confermato 82 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. questi ultimi sono stati 9.764, dei quali 1.709 si sono rivelati positivi. (ANSA).