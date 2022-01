Ski nordico: Gjerdalen e Norgren vincono La Venosta

(ANSA) - BOLZANO, 15 GEN - In Val Venosta il norvegese Tord Asle Gjerdalen e la svedese Britta Johansson Norgren hanno vinto la seconda edizione della gara di fondo "La Venosta" in un inedito format, una 10 km a cronometro da Kapron a Malga Melago (2.000 slm), nonché quinta tappa di Visma Ski Classics, la "Coppa del Mondo delle lunghe distanze".

Con il pettorale rosa di miglior giovane, la svedese Ida Dahl ha combattuto fino all'ultimo metro per la vittoria segnando il miglior intertempo fino al 9.5 km, da lì in poi ha imposto la propria esperienza e forza la connazionale Britta Johansson Norgren, vincendo la gara in 31'46"1. La svedese Dahl, seconda a soli 19", è stata seguita dalla sevedese Lina Korsgren, che ha concluso il podio.

Nella gara maschile Tord Asle Gjerdalen ha chiuso al primo posto in 27'44". Il norvegese ha vinto davanti al connazionale Martin L›wstr›m Nyenget.Terzo classificato il russo Vokuev.

Miglior italiano Lorenzo Busin (43°) del Team Internorm Trentino. Un centinaio gli atleti Pro Team in gara.

Domani si replica con la gara "open" valida anche come prova Challenger di Ski Classics. 23 o 33 km in classico. (ANSA).