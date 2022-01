Circonvallazione Rovereto: Fugatti, finanziato studio

(ANSA) - TRENTO, 14 GEN - "Sul tema della circonvallazione ferroviaria di Rovereto, Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha finanziato uno studio di fattibilità, così come richiesto nei mesi scorsi dall'amministrazione provinciale su proposta del Consiglio comunale della città. L'iniziativa è stata infatti inserita nel documento strategico dell'infrastrutturazione ferroviaria, presentato alle Camere lo scorso 30 dicembre". Lo ha annunciato - informa una nota - il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso della conferenza d'informazione dedicata al quadruplicamento della ferrovia del Brennero promossa dal Consiglio provinciale di Trento.

Oltre alla circonvallazione ferroviaria di Rovereto, il documento di Rfi prevede la redazione di studi di fattibilità anche per la tratta Primolano-Feltre e il collegamento tra l'aeroporto Catullo e il lago di Garda.

Si è invece concluso lo studio di fattibilità della tratta di 15 chilometri fra Rovereto e Riva del Garda, dal quale emerge come il carico medio giornaliero si attesterebbe a circa 7.000 passeggeri, con punte di 10.000 passeggeri al giorno nei mesi di luglio e agosto. (ANSA).