Trentino, proroga per il super green pass sui trasporti

(ANSA) - TRENTO, 11 GEN - In Trentino è stata approvata un'ordinanza in deroga al decreto del governo sul super green pass per i trasporti pubblici. In sostanza, ha spiegato il governatore Maurizio Fugatti in conferenza stampa, fino al 10 febbraio ci sarà "una proroga per mettere gli studenti e chi non ha avuto tempo, non ha potuto o non ha voluto, nelle condizioni di vaccinarsi perché prima non c'erano stati i tempi per poterlo fare, dopodiché il provvedimento nazionale e le regole saranno applicate e non ci saranno altre proroghe".

"Con domani su tutti i servizi di trasporto è necessaria la mascherina ffp2 per i ragazzi dai 6 anni in poi, sia che si tratti di servizi speciali, verso centri educativi per portatori di handicap, o di servizi di linea la mascherina è la ffp2. Come ha detto il presidente la deadline è il 10 febbraio.

L'indicazione della giunta è stare nella linea indicata dal governo nazionale che prevede che su qualcunque trasporto chiunque ha più di 12 anni dovrà essere in possesso del green pass rinforzato e quindi essere in possesso della prima dose da almeno 15 giorni", ha spiegato il dirigente generale del Dipartimento trasporti, Roberto Andreatta. (ANSA).