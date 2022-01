Alto Adige, dosi booster anche per i ragazzi dai 12 ai 15 anni

(ANSA) - BOLZANO, 10 GEN - Da domani, martedì 11 gennaio, alle ore 9.00, anche ai ragazzi e alle ragazze dai 12 ai 15 anni, potranno prenotare la vaccinazione di richiamo ("booster"), purché siano trascorsi almeno 4 mesi dal completamento del ciclo di vaccinazione. Lo comunica l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Fino ad ora, la vaccinazione di richiamo per questa fascia d'età era possibile solo per i/le giovani con malattie croniche o con una salute fragile.

Tutti gli appuntamenti per effettuare una vaccinazione, sia con che senza prenotazione, sono elencati sul sito web dell'Azienda sanitaria. (ANSA).