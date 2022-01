Sci: cdm; Strolz vince slalom Adelboden, Vinatzer 7/o in rimonta

(ANSA) - ADELBODEN, 09 GEN - Sotto una nevicata sempre più fitta lo slalom speciale di cdm di Adelboden è stato vinto dall'austriaco Johannes Strolz in 1.50.05, al primo podio in carriera. Secondo il suo connazionale Manuel Feller in 1.50.22 e terzo il tedesco Linus Strasser in 1.50.34, Miglior azzurro è stato Il giovane gardenese Alex Vinatzer 7/o in 1.50.71: ha recuperato ben 21 posizioni rispetto alla prima manche in cui aveva commesso un brutto errore. 9/o in 1.50.80, Giuliano Razzoli che, dopo un eccellente prima manche, nella seconda ha rallentato un po' troppo sul vertiginoso muro finale.

Per l'Italia ci sono poi Stefano Gross 20/o in 1.51.55 e, Tommaso Sala 22/o in 1.51.80. La coppa uomini resta in Svizzera e passa a Wengen, sempre nei Grigioni bernesi, per ben quattro gare con al centro la Lauberhorn, la pista di discesa più lunga del mondo: da giovedì prossimo a domenica un superG, due discese ed uno speciale. (ANSA).