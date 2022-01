Nel 2021 accertate 7.408 infrazioni al codice della strada

(ANSA) - TRENTO, 07 GEN - I cinque reparti della Polizia stradale presenti in Trentino (due a Trento ed i distaccamenti di Riva, Predazzo e Malè) hanno controllato 26.075 persone, rilevando 7.408 infrazioni al codice della strada. Nel corso dell'attività 2021, precisa una nota, sono state impiegate 5.422 pattuglie. Le violazioni accertate per velocità eccessiva o non commisurata sono state 842, mentre sono state ritirate 340 patenti di guida e 176 carte di circolazione, per un totale di 13.662 punti decurtati.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 20.303, di cui 110 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 3 denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Sono stati sottoposti a fermo amministrativo 38 veicoli e sequestrati 64.

Per il dato complessivo dell'incidentalità in ambito provinciale occorrerà attendere la riunione dell'Osservatorio istituito presso il Commissariato del Governo, mentre è già possibile analizzare gli incidenti in ambito autostradale sulla A22 da Egna/Ora ad Affi: nel 2021 le pattuglie hanno rilevato 4 incidenti con esito mortale con 4 persone decedute, in diminuzione rispetto ai 6 incidenti con 6 persone decedute del 2020, 65 incidenti con lesioni che hanno provocato 71 persone ferite, in aumento rispetto ai 48 del 2020 che però hanno visto coinvolte 72 persone ferite; infine gli incidenti con soli danni a cose, anch'essi in aumento, sono stati 78 contro i 58 del 2020.

Sono proseguiti i controlli anche nel settore del trasporto professionale effettuati quotidianamente: controllati complessivamente 2.923 veicoli pesanti e accertate 807 infrazioni. Particolarmente efficace è stata anche l'attività di polizia giudiziaria che ha consentito di denunciare 101 persone, controllare 41 esercizi pubblici e 351 veicoli, identificare 120 persone e rilevare 38 infrazioni, applicando 25 sequestri amministrativi. (ANSA).