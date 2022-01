Covid: lento ripensamento no vax in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 07 GEN - "In questi giorni avvertiamo un seppur lieve ripensamento tra la popolazione non vaccinata in Alto Adige". Lo afferma all'ANSA l'assessore alla sanità Thomas Widmann. Sono circa 40 mila le prenotazioni per il vaccino nei prossimi giorni, 36 mila delle quali per la terza dose. Secondo Widmann mancano comunque ancora all'appello 30 mila over 50 non vaccinati. "Possiamo vaccinare fino a 25 mila persone alla settimana e siamo pronti a potenziare in modo mirato, dove serve, le linee di vaccinazione nei vari hub", conclude Widmann.

