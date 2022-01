Covid: Kompatscher, no presupposti per allentare misure

(ANSA) - BOLZANO, 04 GEN - "Anche se la situazione pandemica in Alto Adige in alcuni aspetti attualmente è leggermente migliore rispetto al resto del territorio nazionale, di certo non ci sono i presupposti per allentare le misure. Per questo motivo firmerò un'ordinanza di recepimento di quella nazionale".

Lo ha annunciato all'ANSA il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher. (ANSA).