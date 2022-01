Covid: tre decessi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 01 GEN - Il nuovo anno si apre con tre nuove vittime del Covid in Trentino Alto Adige. Due decessi riguardano la Provincia di Bolzano e uno quella di Trento, dove è morta una 55enne non vaccinata, ricoverata in ospedale e affetta da patologie pregresse.

Dal bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento emerge un nuovo record dei contagi di 1.394 su un totale di oltre 16mila tamponi effettuati. Nel dettaglio, si tratta di 205 casi positivi al molecolare (su 2.345 test effettuati) e 1.189 all'antigenico (su 13.895 test effettuati). I pazienti ricoverati sono 124, di cui 20 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 15 nuovi ricoveri e 14 dimissioni.

In Alto Adige i nuovi casi sono invece 712 (157 su 1.618 tamponi pcr e 555 su 10.550 test antigenici). I ricoverati sono 72 nei normali reparti, 18 in rianimazione e 58 nelle cliniche private. I guariti sono 518. (ANSA).