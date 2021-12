Covid: 4 decessi e 719 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 31 DIC - Il bollettino covid dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige riporta 4 decessi e 719 nuovi casi.

Sono risultati positivi 193 di 1930 tamponi pcr e 526 di 10.759 test antigenici effettuati.

I casi positivi riguardano sempre più le fasce giovani con il 48% tra gli under 30 e solo più l'8% degli over 60. Piuttosto stabile invece la situazione negli ospedali con 81 letti occupati nei normali reparti (+0) e 18 in terapia intensiva (+1), mentre sono 58 quelli occupati nelle cliniche private (+3). Sono stati dichiarati guariti 723 altoatesini mentre 7091 sono in quarantena.