Atletica: Seyaum vince Boclassic, Battocletti terza

(ANSA) - BOLZANO, 31 DIC - Dawit Seyaum ha vinto la corsa di San Silvestro Boclassic a Bolzano. La etiope si è imposta in 15:22, battendo il record di gara. Seconda è arrivata la keniota Norah Jeruto (15:26) e terza l'azzurra Nadia Battocletti (15:55). La gara è iniziata con un minuto di silenzio per la due volte vincitrice della Boclassic Agnes Tirop, uccisa lo scorso ottobre nella sua casa in Kenia. Per il delitto è stato arrestato suo marito. (ANSA).