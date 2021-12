Manovra: Kompatscher, decisioni importanti per l'Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 30 DIC - In merito alla legge di bilancio il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher si è detto soddisfatto dei risultati raggiunti. "Insieme siamo riusciti a mettere nero su bianco alcuni importanti punti per la nostra provincia. Le nostre parlamentari e i nostri parlamentari a Roma ma anche i nostri uffici hanno lavorato bene e cercato a tutti i livelli di portare avanti le nostre istanze", ha detto il presidente, sottolineato l'ottimo risultato della collaborazione. "Anche il lavoro in sinergia con le altre Regioni e Province a Statuto speciale ha dato buoni frutti e contributo sostanzialmente per consolidare a lungo termine il bilancio provinciale".

Un ulteriore punto fondamentale è anche l'attuazione nella legge di bilancio dell'accordo finanziario siglato all'inizio di novembre. Grazie a tale accordo il bilancio dell'Alto Adige 2022 avrà a disposizione circa 237 milioni di euro in più. Negli anni successivi saranno invece circa 137 milioni. "Il Governo ha anche mantenuto la sua parola riguardo alla pratica amministrativa concordata e ha avviato la procedura per lo 'scambio di Note' con il governo federale austriaco", si dice soddisfatto Kompatscher. Si è trattato quindi di "un altro importante segnale di responsabilità comune per il futuro sviluppo autonomo dell'Alto Adige e una solida base per affrontare le sfide future". (ANSA).