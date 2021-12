Covid: nessun decesso ma 661 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 30 DIC - L'Alto Adige non registra nessun decesso di un paziente covid ma 661 nuovi casi. Sono risultati positivi 175 di 1.757 tamponi pcr e 486 di 11.634 test antigenici.

I pazienti nei normali reparti ospedalieri sono 81, mentre quelli in terapia intensiva 17. Nelle cliniche private si trovano 55 pazienti covid. I guariti sono 516 e gli altoatesini in quarantena 7.328. (ANSA).