Covid: Gimbe, Bolzano migliora ma valori restano alti

(ANSA) - BOLZANO, 30 DIC - L'Alto Adige, in controtendenza con il resto dell'Italia, questa settimana registra dati covid in miglioramento, come comunica Gimbe. I casi attualmente positivi per 100 mila abitanti scendono infatti dell'1,5%, ma con 887 restano comunque elevati. Il Trentino registra un aumento del 73,6% di nuovi casi con un tasso di 835. Entrambe le province sono sopra la soglia di saturazione sia per l'area medica (Bolzano 17%, Trento 18%) che per la terapia intensiva (Bolzano 18%, Trento 26%).

Le due province autonome sono sul podio per quanto riguarda la terza dose: Trento prima con 78% assieme alla Val d'Aosta, seguita da Bolzano con il 65,9%. L'Alto Adige si conferma invece fanalino di coda per la popolazione vaccinata (70,5%) mentre il Trentino è al 77%. (ANSA).