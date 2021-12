Covid: Fugatti, per Trentino non ci aspettiamo cambio colore

(ANSA) - TRENTO, 30 DIC - "Non ci aspettiamo cambiamenti di colore per il Trentino nelle prossime decisioni del governo e lo vediamo come un dato positivo pur nella delicatezza della situazione". Lo ha detto in conferenza stampa il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che ha però sottolineato come "la variante Omicron sta avendo pesanti riflessi sui contagi anche in Trentino".

Le ospedalizzazioni - ha aggiunto Fugatti - non hanno un aumento proporzionale rispetto ai contagi. In tutto sono attualmente 121 le persone ricoverate in ospedale, un dato costante da circa dieci giorni. "Ma ci vorranno ancora una decina di giorni per avere un quadro più chiaro", ha avvertito Fugatti. (ANSA).