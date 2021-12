Covid: un altro morto e 495 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 29 DIC - Il Covid-19 causa un altra vittima in Alto Adige. Il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale così a 1.301. Le nuove infezioni accertate dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale nelle ultime 24 ore sono 495: di queste 130 sono state rilevate sulla base di 1.584 tamponi pcr (358 dei quali nuovi test) e 365 sulla base di 10.201 test antigenici.

Un quarto dei nuovi contagi (126) si concentra nella fascia d'età fra i 20 ed i 29 anni; solo il 10 per cento, pari a 50, le nuove infezioni nelle fasce d'età sopra i 60 anni.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 160, sei in più rispetto a ieri: 18 vengono assistiti in terapia intensiva, 87 nei normali reparti ospedalieri e 55 (6 in più) nelle strutture private convenzionate (postacuti).

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 7.141 (227 in più), mentre quelle dichiarate guarite sono 221, per un totale di 95.270. (ANSA).