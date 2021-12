Regione TAA: una statua in legno per ricordare Agitu

(ANSA) - TRENTO, 28 DIC - A un anno dalla scomparsa di Agitu Ideo Gudeta, uccisa il 29 dicembre 2020 a Frassilongo, la Regione del Trentino Alto Adige ha voluto rendere omaggio alla pastora di origine etiope, esponendo, nell'atrio del Palazzo della Regione di Trento, lungo la vetrata di via Gazzoletti, una scultura realizzata da Marino Carletti di Sant'Agnese di Civezzano.

L'opera, a grandezza naturale, è stata realizzata in legno di cirmolo recuperato dopo la tempesta Vaia. È rappresentata la donna che regge delle forme di formaggio, mentre il lungo e largo abito è intagliato con motivi faunistici della Val dei Mocheni e da due mani che sorreggono un mondo, a rappresentare la comunanza di tutta l'umanità.

La scultura, che rimarrà esposta fino a fine gennaio, è accompagnata da arnesi tipici per la lavorazione del latte, da alcune sculture minori dello stesso autore e da due dipinti che richiamano il tema della pastorizia. (ANSA).