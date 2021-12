Covid: un altro caso Omicron in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 28 DIC - Un nuovo caso di variante Omicron è stato accertato in Alto Adige. Lo rende noto l'Azienda sanitaria provinciale. Si tratta di un giovane della Bassa Atesina che, dopo un soggiorno in un'altra provincia italiana, è stato trovato positivo al Covid-19. Il sequenziamento ha confermato che l'infezione è dovuta alla variante Omicron. Il giovane è in isolamento e presenta solo lievi sintomi. Si tratta del 15esimo caso in Alto Adige. (ANSA).