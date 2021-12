Fugatti, preoccupazione per lupi confidenti con l'uomo

(ANSA) - TRENTO, 27 DIC - "Esprimiamo forte preoccupazione per la presenza di esemplari di lupo confidenti in Trentino.

Auspichiamo che venga approvato al più presto il piano guida per la gestione sul nostro territorio, come annunciato alla Camera dal ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani. Per ora la responsabilità per la sicurezza pubblica è in capo all'autorità nazionale". Così, in conferenza stampa, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

"Diversi sindaci ci hanno scritto per segnalare la presenza di esemplari di lupo pacifici e confidenti nei confronti dell'uomo e dei centri abitati. Abbiamo quindi chiesto la convocazione del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza al commissario del Governo di Trento, chiedendo un'assunzione di responsabilità", ha precisato Fugatti, ricordando come il piano di gestione attuale non sia stato "validato dall'autorità nazionale". (ANSA).