Covid: Kompatscher, non abbassare la guardia

(ANSA) - BOLZANO, 27 DIC - "In Alto Adige ora siamo in controtendenza, perché siamo stati i primi a subire l'ondata che questa volta è arrivata da nord, ma questo non deve ingannarci, bisogna stare attenti e osservare le regole che sono chiare e ragionevoli", così il governatore dell'Alto Adige Arno Kompatscher alla conferenza stampa di fine anno. "Siamo stati i primi ad entrare in zona gialla, e se ora i dati migliorano, la situazione non va sottovalutata, perché a metà gennaio gli esperti dicono che si diffonderà la variante Omicron", ha aggiunto il presidente.

Kompatscher ha ribadito che in una società democratica le regole che vengono emanate dai luoghi deputati a questa funzione - siano essi il Parlamento o il Consiglio provinciale - vanno rispettate, perchè sono espressione della stessa società. "Ci sono libertà di opinione e di critica, ma fino a quando le regole decise sono in vigore vanno rispettate", ha ribadito.

(ANSA).