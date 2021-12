Covid: 3 decessi e 278 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 27 DIC - Si registrano tre decessi in Trentino a causa del Covid nelle ultime 24 ore. Due persone, di 78 e 90 anni, sono morte in ospedale, mentre la terza, un uomo non ancora ottantenne, è spirata nella struttura intermedia.

Tutti e tre presentavano patologie pregresse, due erano vaccinati. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'azienda sanitaria della Provincia di Trento.

I nuovi casi di sono 278, di cui 28 individuati con il tampone molecolare (su 400 test effettuati) e 250 con l'antigenico (su 5.994 test effettuati). Dai molecolari è anche arrivata la conferma di 30 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Il numero dei pazienti in ospedale, considerando i decessi, rimane invariato a 111, i ricoverati in rianimazione sono 23.

Ieri sono state ricoverate sei persone e dimesse quattro.

A un anno esatto dall'inizio della campagna vaccinale in Trentino, si registrano 979.367 somministrazioni, comprese 389.367 seconde dosi e 159.671 terze dosi. (ANSA).