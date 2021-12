Covid: 236 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 27 DIC - Nuovo aumento dei ricoveri di pazienti Covid-19 in area medica in Alto Adige, mentre non si registrano nuovi decessi provocati dall'infezione.

Resta contenuto il numero dei nuovi casi positivi, come sempre all'inizio della settimana, per la minor quantità di test processati nei giorni festivi. Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno accertato 236 casi di positività al Sars-CoV-2. Di questi, 54 sono stati rilevati sulla base di 573 tamponi pcr (di cui 198 nuovi test) e 182 sulla base di 7.058 test antigenici.

I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 89, dodici in più rispetto ad ieri. Restano sempre 19 i pazienti assistiti in terapia intensiva e 55 ricoverati nelle strutture private convenzionate.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 6.759 (332 in meno rispetto ad ieri) mentre quelle dichiarate guarite sono 433, per un totale di 94.796. (ANSA).