Caso Pruner, Kaswalder: dimissioni se conferma da Cassazione

(ANSA) - TRENTO, 27 DIC - Il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Walter Kaswalder, ha annunciato l'intenzione di dimettersi dalla carica di presidente in caso di conferma delle sentenze dei primi due gradi di giudizio relative alla causa di lavoro con l'ex segretario particolare, Walter Pruner, da parte della Corte di Cassazione. Lo riporta una nota.

Durante l'incontro con la stampa, Kaswalder ha reso noti i risultati dei bilanci consuntivi annuali del Consiglio provinciale. A quanto riferito, nel 2021 il Consiglio ha registrato uscite per 8.890.000 euro e sono stati ancora conseguiti risparmi per 2,3 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali. Al termine del 2019 sono stati restituiti alla Provincia di Trento 3.165.000 milioni di euro, mentre nel 2020 tre milioni di euro. (ANSA).